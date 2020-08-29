海洋悲歌奏不停，引起保育團體關注，憂心大海到底發生甚麼事？（金門岸巡隊提供）

金門動保協會檢視確認是俗稱「江豚」的寬脊鼠海豚，死亡原因無法確認，現場採樣做進一步釐清和研究。（金門岸巡隊提供）

金門今（29）日又在新頭海岸發現1隻死亡鯨豚，這是今年第15起保育憾事，距離最近1起相距只有5天而已，海洋悲歌奏不停，引起保育團體關注，憂心大海到底發生甚麼事？

今天上午6時許，金門岸巡隊接獲金門漁業電台轉自民眾的通報，獲悉在金湖鎮南方新頭岸際發現1隻鯨豚屍體，立即動員第1機動巡邏站協同縣水產試驗所、野生動物救援暨保育協會人員趕到現場處理。

金門動保協會檢視確認是俗稱「江豚」的寬脊鼠海豚，體長169公分、寬50公分，死亡原因無法確認，現場採樣做進一步釐清和研究。

海巡署表示，今天發現的鯨豚死亡案件，地點是經常發現死亡鯨豚的南方岸際，距上次死亡個案發生時間只有5天，正由縣水試所與相關單位了解事故原因，包括是否有關聯性在內，作為保育任務規畫的依據。

民眾若發現類似情事，可撥打海巡118免費通報專線，協助保護海域資源和海洋生物。

(中時 )