桃園1名男子日前到北市訪友，行經新莊區新北大道、中正路口停等紅燈時，因下起大雨，老車竟然熄火拋錨卡在路中，前來處理的女警陳浩禎，二話不說運力協助推動近1500公斤的轎車，展現平時健身特訓成果，讓車主嘖嘖稱奇，看不出瘦弱女警竟蘊含神力。
警方表示，日前晚間6時許，新莊區下起陣雨，在車水馬龍的中正路、新北大道七段路口，交警發現一台自小客車卡在路中間，當時正值下班時間，車流相當大，後方車輛猛摁喇叭、出現回堵情形，立即呼叫丹鳳所女警陳浩禎等人到場協助。
35歲的林姓車主稱從桃園來來台北市找朋友，沒想到在停等紅綠燈時，車子引擎突然熄火，員警考量現場車流大，加上天色昏暗又下雨，若不即時排除，恐易發生交通事故，警員陳英鴻、陳浩禎再與林男合力將車推到路旁，等待救援車。
林男見166公分、55公斤看似瘦弱的小妹妹，卻能推動將近1500公斤的自小客車，和「印象女警較柔弱」很不同；得知24歲的陳警，平時放假時會到健身房猛練肌肉健身，除了健身外，還喜歡登山和騎上公斤的紅牌重機，驚呼怪不得！
(中時 )
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