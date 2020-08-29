電子書週年慶戰火起，樂天Kobo四週年慶推出限時10天全站購書69折，消費單筆滿額填單再抽六吋閱讀器Kobo Nia，並推出暢銷書展、出版社聯展，書展單書85折優惠，輸入折扣碼還可享有全站69折優惠。

樂天Kobo進軍台灣電子書市場四週年，中文繁體藏書量超過11萬本，台灣會員數突破36萬人。今年除了持續擴充中文繁體書目，也積極拓展閱讀器實體體驗門市，雙北市陸續新增誠品台大店、林口三井店，南部地區有高雄上鋐書庫，以及9月1日將加入的台南新天地本館的BEARBOSS熊老闆精選店，9月還有為期一個月，位於環球購物中心板橋車站的快閃店。

週年慶期間，樂天Kobo也公布暢銷榜單，著有《魔球》的暢銷作家麥可．路易士，在《橡皮擦計畫》中描述兩位重要心理學家探究人類心智祕密的故事；這波疫情底下更顯真實的奇幻小說《全境封鎖》，描寫在封城底下的紐約，人在絕望境地會如何共存的高潮迭起；《絲綢之路》則一窺古老帝國興起與毀滅的力量，以及如何影響並決定世界財富的流動。

樂天Kobo電子書自9月1日至8日，於網路電商、實體門市購買電子書閱讀器，最高可享2,100元優惠，三創生活園區指定機種加購皮套享半價優惠。

(工商 )