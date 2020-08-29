座落千禧公園擁萬坪樹海的屏東縣立圖書館開幕，誠品書店從8月28日至11月15日進駐圖書館1樓大廳，推出龍應台、郭漢辰、李敏勇、林剪雲、林達陽等屏東作家選書，以及四大主題書展、「風格選書師」體驗及新書分享會、說故事等藝文活動。

誠品書店期間限定店精選多本好書，包括龍應台首部長篇小說《大武山下》，引領讀者探索生命深層意義；剛離世的作家郭漢辰長年深耕屏東文學與文化，詩集《請和我一起閱讀土地的詩行：屏東詩旅手札》以文字吟詠屏東地景地貌，遺作《詩日誌》匯集過去10年創作，帶來詩人視角的多面向觀察，還有李敏勇、林剪雲、林達陽等文學獎大家著作，邀請讀者以新的視角認識家鄉屏東。

誠品書店另規劃「風格選書師」活動，邀請讀者化身職人參與選書推薦，所選書籍還有機會成為誠品期間限定店精選書目或縣圖藏書，展現個人閱讀觀點。

除了閱讀，還能以舌尖品味在地風情。由台灣首位國際認證專業巧克力品鑑師創辦、奪下2019世界巧克力大賽金牌的「福灣巧克力」，選用屏東在地可可豆融合台灣茶、花卉、水果等在地素材創作獨特風味巧克力，展現阿里山雲彩、九份黃昏、太麻里晨曦、日月潭斜暉等台灣美景氛圍。

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