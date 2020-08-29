美豬美牛明年元旦起將大舉攻台，多位北市議員痛批蔡政府鴨霸，呼籲北市府應表態拒絕美豬牛進入，對此，北市副市長黃珊珊表示，即便中央宣布將開放進口，北市仍將繼續依自治條例規定維持零檢出，「中央顯然沒有了解地方有這樣的法規。」

黃珊珊表示，北市食安條例本來就有規定瘦肉精零檢出，都要依法執行，自治條例是規定在台北市販售，除非中央宣告無效，這是北市自治條例，如果中央的放寬是進口，但販售是在我們地方。

根據台北市食品安全自治條例，北市不允許有瘦肉精豬肉販售，根據第9條之1，增訂北市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素。

黃珊珊說，如果地方沒有牴觸中央法規，還是要以地方法規為主，「中央顯然沒有了解地方有通過這樣的法規 」。

黃珊珊認為，國際經濟會有時空環境變化，但要釐清為何以前反對，還是要用科學的方法，若是安全的，就要清楚告訴大家是安全的。黃珊珊強調，科學歸科學，若真的要為國家利益而開放，就要告訴大家，開放後我們得到了什麼。

(中時 )