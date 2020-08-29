高雄市長陳其邁一上任就面臨豪雨帶來的水災挑戰，引來外界討論，而許多韓粉又拿過去韓國瑜市長時代的市政來對比陳其邁面對水災的應對處理，使得陳其邁的多項措施都被拿放大鏡解釋，對此，陳其邁受訪時表示，韓國瑜已經離開了，現在他要面對的是市民。

高雄連日下豪雨造成田區積水，到28日止，農損金額已達到131萬2000元，以番石榴、香瓜、番茄、不結球白菜為主，但農產水傷常有遲發性，隨風雨停歇，可能會有災情顯現，陳其邁特別要求農業局儘速查報農損，並要求向中央爭取從優從速救助。

而對於外界頻頻將陳其邁面對水災時的危機處理與韓市府時期作比較，陳其邁表示，真正重要的是去解決問題，這才是政府應該要做的，不是說韓國瑜與他相比起來做了甚麼、沒做甚麼，韓國瑜目前已經離開高雄了，所以對陳其邁而言，現在最重要的是面對市民朋友，解決他們的問題。

儘管陳其邁已經有所回應，但是韓粉們仍舊不買單，對於陳其邁的說法相當憤怒，表示「比起韓國瑜，你除了會編預算以外還會幹嘛？」、「又要開會才能決定要怎麼處理嗎」、「只會官腔，能不能說一點有誠意的話，怎麼處理啊」、「說要顧韓粉的心情，現在又刺激韓粉說韓國瑜不在了，是怎樣啊，怒！」

(中時新聞網)