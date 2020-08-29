2020除了新冠肺炎肆虐全球，許多名人更是相繼離世，讓所有人直呼：「2020究竟怎麼了」？沒想到今天傳出漫威電影《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼大腸癌病逝，享年43歲，如今有粉絲曬出他和「小飛俠」Kobe在奧斯卡的合照，更是讓人直呼不捨。

有粉絲曬出2018年Kobe和查德威克鮑斯曼的合照，當年查德威克鮑斯曼受邀與瑪格羅比頒發奧斯卡改編劇本獎，而科比參與的動畫《Dear Basketball》則入圍最佳動畫短片獎，並一舉勇奪該獎項，兩人在紅毯上相遇時，不僅熱絡交談還互相擁抱，頗有英雄惜英雄的心態，事後更開心合影，只見兩人對著鏡頭露出微笑，Kobe更將手搭在查德威克鮑斯曼肩上，足以見得兩人的好交情，未料卻因為直升機失事及大腸癌相繼辭世，也讓這張合照成為粉絲心中永久的回憶。

當初查德威克鮑斯曼被人發現暴瘦，外界一度懷疑可能為了新片調整體型，而他則始終未對此事作出回應，未料卻因為大腸癌病逝，讓人不勝唏噓，至於原先預定2022年5月上映的《黑豹2》，究竟由誰來取代演出瓦甘達國王一角？也成為漫威迷關切的焦點之一。

對此網友也紛紛留言：「2020究竟發生什麼事了」、「黑豹與黑曼巴二大傳奇都走了」、「希望2020不好的事情到此結束吧」，也希望兩人能在天堂互相陪伴彼此。

(中時新聞網)