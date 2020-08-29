蔡政府昨宣布美牛、美豬進口，以前幾乎一面倒為蔡總統叫好的臉書，昨天蔡英文總統的留言，兩極化意見論戰，難得看到措辭強硬的「反對派」，指「每次明知台灣人不願意不同意之事，你都用先斬後奏」；但也有支持者說，「本就不該墨守成規」。

蔡總統昨天在臉書發文，有關美牛、美豬進口議題，經過這幾年謹慎的評估，「現在，我已經責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據和國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口等措施」。

但臉書文一出，立刻引發網友熱烈討論並激戰，在下面留言；「每次明知台灣人不願意不同意之事，你都用先斬後奏強行通過。台灣人一直要求的，就視而不見」、「那之前不是要完全禁止美豬美牛嗎？ 怎麼又好大一個髮夾彎？」、「我們選了個文青總統，不是要跟誰站在一起，要不就是昨是今非說時空背景不同，臉皮真的有夠厚」、「疫情還沒結束 就要開放」....。

但有網友認為，「政府應該先做好配套措施讓消費者清楚肉品來源，至於買不買，還是交由消費者的自主決定」、「任何政策本來就是隨時世改變而所變！也不是一味的墨守成規。食衛安全和政策也是可兼顧的！只要是不違反食安標準及人體可代謝的範圍外，進口也無妨，畢竟食用選擇權還是在於人民！」、「相較嚴謹許多了」。

也有網友力挺，「如果合乎國際標準規定！同業單位資訊教育！自由市場消費者在知的條件下！由消費者自行選擇！應該簽！何況對我國政治經濟幫助很大」、「台灣人不怕競爭，台灣的競爭力也不是靠保護而來的，相信政府是做整體評估後的審慎決定，我們不怕開放進口，也希望政府協助產業出口」...。

還有網友更直言說：「一定要得到台美FTA」。

(中時 )