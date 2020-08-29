台中市外埔區水美大橋日前發生車禍，17歲陳姓無駕照少年騎乘機車載著女子，不慎自撞橋墩跌落8米深橋下，破百公斤重的陳男待援時仍在滑手機，這對男女分別雙腳撕裂傷及擦傷，消防人員緊急送醫救治，警方將依無照違規部分開罰。

台中市消防局27日獲報，指稱外埔區水美大橋有民眾騎車跌落約1樓高橋下，急需協助救援，隨即出動外埔、大安及幼獅分隊出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員9名，由隊員江政憲帶隊前往搶救。

消防人員表示，現場為機車自撞橋墩，跌落高度約7至8米橋下，傷者2名，皆意識清楚，使用雙結梯並協同人力搬運至路面，由大甲光田及大甲李綜合救護車人員給予緊急處置後送醫救治。

由於陳姓少年無照駕駛，他受傷後等待救援時仍在滑手機。大甲李綜合表示，男患者多處擦挫傷、骨盆骨折，腰椎第3節大爆裂性骨折， 緊急進行手術後加護病房觀察中。警方也將針對少年無照駕駛部分開罰。

(中時 )