剛接受共和黨正式提名為總統競選連任的川普，在27日提名演說後，繼續在競選行程中砲轟對手民主黨陣營。川普於28日在新罕布夏州的造勢場合上砲火對對準拜登副手賀錦麗，嗆不想看到她成為美國第一位女性總統，而他的女兒伊凡卡，比賀錦麗更有資格獲得這份榮耀。

據美媒《野獸日報》報導，川普在造勢大會上向群眾喊話，「我也希望看到首位女性總統，但我不想看到像賀錦麗（Kamala Harris）那樣的女人來當總統，她不勝任、她不勝任」。他並表示，「他們（指支持者）都說『我們要伊凡卡』！我不會怪他們」。

川普在同一場合也不忘繼續砲轟拜登，稱他是以大陸議程為中心，「但我是以美國議程為中心」，並繼續散播對他的陰謀論，稱「拜登是前副總統拜登只是某一位邪惡政權的魁儡，他的主子告訴他要做什麼」。

報導也指出，賀錦麗是美國歷史上第一位有色人種副總統參選人，她前一日才剛批評川普處理新冠疫情，稱川普連最基本的讓美國人民安全都無法做到，根本不堪任總統一職。而在賀錦麗獲得民主黨正式提名後，川普多次嗆她是「齷齪」，並以陰謀論眼觀光懷疑非洲與印度裔混血女性的她，是否符合副總統參選資格。

另外，由於拜登今年已77歲高齡，也曾讓外界認為萬一年事已高的拜登不能視事或無法繼續任總統一職，賀錦麗將最有可能成為美國史上第一位女性總統。

(中時新聞網)