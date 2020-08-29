總統蔡英文宣布將開放美豬、美牛進口，消息一出，引發外界譁然。對此，資深媒體人李艷秋則po出一段影片，諷刺痛批民進黨，「無言」，也預言民進黨政府的明天就是「迎日核食」。

蔡英文指出，台灣要成為全球供應鏈重整中的關鍵力量，台灣必須跟世界各經濟體加速連結，尤其是跟台灣最堅定的戰略夥伴、也是世界經濟龍頭的美國，強化連結。但不可諱言，因為台灣的相關法規，尚未跟國際規範完全接軌，成為台美經濟進一步合作的障礙。如果能在美豬、美牛的議題上，跨出關鍵的一步，將是台美經濟全方位合作的重要起點。

針對美豬美牛開放議題，李艷秋在臉書PO出一段過去蔡英文向民眾喊話的影片，並寫下「蔡英文的昨天—禁美牛豬；蔡英文的今天—進美牛豬；蔡英文的明天—迎日核食。」她也已Hashtag寫下「無言」、「看影片吧」。

而這篇貼文曝光後，也引起許多網友討論，有人說「時空背景不同了」、「換了位置換了腦袋啊！」、「如果瘦肉精沒問題，你們是不是應該跟當時的總統道歉」；另外有網友則認為「開放進口早晚的事，只希望標示正確清楚，台灣這些處罰太輕，尤其對外國廠商幾乎沒辦法」。

(中時新聞網)