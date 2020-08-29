民進黨立委王美惠今受訪時仍難掩沉重心情，一度拿出衛生紙拭淚。（呂妍庭攝）

總統蔡英文昨宣布開放、放寬美豬牛進口，第一時間表示震驚、嚇一跳的民進黨立委王美惠今29日坦言，身為黨籍立委一定會有壓力，且消息出來後，不少選民都頻頻向她反映，不過她相言總統府和行政院一定會為國人把關，而她還是認為「台灣人吃台灣豬最好」。

王美惠今提到美豬進口神情仍難掩沉重，甚至一度拭淚，王美惠說，多年前會帶頭抗議時是覺得當時的檢驗比較不周全，經過這麼多年，相信總統府和行政院會把關，把安全衛生放在一位，也相信中央會做這個政策一定會有他的原因，畢竟府院有智囊團，一定知道議題拋出來會讓百姓一時無法接受，但只要政府把數字拿出來加以說服，相信反對聲浪會漸漸降低。

王美惠說，昨總統蔡英文、行政院長蘇貞昌邀黨籍立委餐敘時，她原以為是要討論預算，沒想到卻是美豬、牛開放，第一時間真的被嚇到、很震撼，也確實有壓力，雖然中央提出許多數據，聽到政策當下，真的講不出話來。

王美惠表示自己回家後不斷思考，相信中央有智慧，會好好解決，雖然有百億補助可改善，但產業還是有影響，更強調台灣人當然要吃台灣豬，也希望大家不要政治化，一起為全民健康著想。

(中時 )