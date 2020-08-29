圖為蘇貞昌2012年3月7日的臉書發文。(圖擷自朱學恒臉書)

美豬、美牛開放進口政策糾葛多年，終於在蔡英文第二任時拍板定案。由於民進黨在野時堅決反對解禁，可想而知，國內反彈聲浪有多大。網路觀察家朱學恒評論此事，只用了一則行政院長蘇貞昌臉書發文，不帶一絲火氣，淡定用33字酸爆民進黨的「昨非今是」。

朱學恒今在臉書發文，他用「歡迎收看時光倒流還沒有小編會作圖之我不是我的我 悠閒的異世界農家生活」，酸爆執行黨突然宣布美豬美牛進口的動作。他並分享蘇揆的一則臉書發文，打臉民進黨的雙標多麼荒謬。

根據蘇貞昌2012年3月7日臉書，當時民進黨堅持政府必須對食安做最嚴格把關。蘇貞昌提到，「政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的」，他抨擊政府(馬英九執政)決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。蘇貞昌還說，「尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。」

宅神挖出段蘇貞昌的臉書歷史發文，底下網友自是甘拜下風，紛紛留言幹譙民進黨，「雙重標準大概是民進黨的日常」、「這真的像極了愛情」、「一起坐一趟飛機，什麼都開放了！」、「吼～ 時空背景不同啦！你們都沒有台灣價值！」、「選票已騙到手 怎麼做皆在朕」、「因為台灣人的身體壯壯，塑膠做的。」、「嘴巴說不要身體卻很誠實」、「莫忘世上蠢人多」、「國際標準就沒包含雙標咩」、「這彎轉的真硬」、「肯定是人類經過8年的演化，瘦肉精已經對人體沒有副作用了」。

(中時新聞網)