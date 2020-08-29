世界12強棒球賽-獲網路票選MVP冠軍。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕帶領市府團隊積極推廣棒球運動，讓世界看到台中。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

教育部體育署公布「台灣國際賽12金選」網路人氣票選結果，台中市籌辦的2019「世界12強棒球錦標賽」榮獲人氣最高票，奪得「MVP賽事」冠軍稱號。台中市運動局表示，得獎代表台中市推動棒球運動與辦理國際賽事軟硬體實力獲國人肯定，將持續爭取、用心舉辦國際賽事，吸引民眾參與，讓世界看見台灣。

世界12強棒錦賽重新掀起國人對於棒球運動的關注及熱愛，獲得第一高票肯定台中推動棒球運動的用心，市府表示，與有榮焉。

運動局長李昱叡指出，票選活動針對「行銷力」、「收視力」、「參與力」及「經濟力」4項指標，從過去兩年30多場賽事入圍名單，選出最具代表性「台灣國際賽12金選」，經全國民眾在網路激烈票選後，去年在台中洲際棒球場辦理的「世界12強棒球錦標賽」脫穎而出，勇奪人氣最高票，被稱為「MVP賽事」。

李昱叡強調，台中市長盧秀燕帶領市府團隊積極推廣棒球運動，除爭取亞錦賽、世界12強棒球錦標賽等國際賽事在洲際棒球場辦理，除讓中華隊享有地主優勢、養精蓄銳，更讓世界看到台中。

運動局說，今年全球各職業運動賽事因新冠肺炎疫情延期或停辦，台中領先全球舉辦中華職棒球賽與台灣企業女壘聯賽，獲得世界棒壘球總會(WBSC)專文報導，肯定台中防疫成果外，對於市府扎根職業運動的用心給予讚賞。

(中時 )