高雄市長陳其邁時任立委時，曾高喊「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」，今（29）日他被媒體質疑昔日極力反對，甚至聲稱要撂立委抵制，陳其邁狂跳針，不斷說「我們有很強的競爭力，要增加豬農競爭力」，沒有正面回答，整個聯訪光「競爭力」3字就提了不下數10次。

陳其邁今下午出席「好市發聲」活動時，媒體問及，過去立委任內極力反對瘦肉精進口，還直指如果進口，總統要下台，甚至要撂幾個立委杯葛。陳其邁回答時有點支支吾吾，他說，當時在整個台灣的豬隻當時整體環境，我們要求政府要有配套措施，能夠保障豬農權益。

他說，他個人希望豬農的權益以及人民健康，是最重要的標準，另方面也必須考慮到豬農是不是有更強的競爭力，也利用口蹄疫疫區拔針、非洲豬瘟防治成功，表示「我們有很強的競爭力，一方面要增加豬農競爭力」，包括整個產業供應鏈重組，台灣養豬環境，相關配套措施，能夠做好的情況下，地方政府能全力保障豬農的權利，跟人民吃得安心。

陳其邁也提到，未來學童營養午餐會採用國產豬，台灣的豬肉非常好吃，也非常具有國際競爭力，最主要口蹄疫順利拔針，非洲豬瘟防疫做得非常成功，要前進國際市場，當然也會面臨國內市場部分，是否要不要開放。

他指出，台灣豬肉要進國際市場，當然標準也要採用國際標準，所以，不管是在全球產業工業鏈重組，怎樣行銷台灣豬肉，接軌國際市場，都必須在原則考量之下，重新思考一方面能夠強化台灣的豬隻出口競爭力，一方面也要做好嚴格把關，能夠讓民眾吃得安心。

他表示，強化台灣豬競爭力部分，現在政府有成立百億養豬基金，未來他也會要求農業局向中央爭取預算，輔導豬農不管是在 養豬設備、技術、產銷，改善豬農的養豬的設備、強化養豬競爭力，二來也會擴大國際行銷接軌國際市場，讓高雄養豬戶豬肉可以順利前進世界。

他強調，要讓小朋友吃得安心，尤其營養午餐，高雄市也會要求營養午餐採用國產豬，讓小朋友、家長吃得安心，其他團膳部分也要求各單位盤點，怎麼用獎勵方式，讓團膳盡量用國產豬。

他表示，未來美豬進口部分，豬隻萊克多巴胺容許查驗部分，會請衛生局也會加強食品查驗頻率增加，以及針對肉品加工品、餐廳的標示都能夠強化，讓民眾擁有清楚透明資訊能夠查核。

他重申，明年1月1日才會進口美豬，也會密切監控國內豬肉價格，必要時讓豬農收入，運用獎勵措施，以及祭出價格監控機制，保證養豬戶的收益。據統計，美國豬占國內市場占1％，國內還是喜歡吃國產溫體豬，超過7成，對於價格部分目前平均每公斤78、79元，整體來看還是會採取比較嚴謹的方式來調控價格，確保豬農能夠有穩定的收入。

(中時 )