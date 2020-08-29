明明就有好好刷牙，但仍有口臭，醫曝2招救援，用錯傷害味覺。（圖／林泰興醫師提供）

明明睡前有刷牙，卻還是有口臭問題。齒顎矯正專科醫師林泰興分析原因，恐是沒搭配使用牙線和漱口水，其實正確使用就能保持口氣清新，還可以降低蛀牙機率。不過醫師也提醒，市面上漱口水分多種，使用要特別注意，用錯恐傷害味覺。

林泰興分享，診間患者常問：「明明每天都有刷牙，為什麼仍然沒有清新口氣呢？」結果發現多數的民眾都沒有正確使用牙線，也沒有用漱口水的習慣，牙刷可以接觸清潔的口腔區域有限，搭配正確使用牙線和漱口水，不但能降低蛀牙機率，還可以保持口氣清新。

林泰興表示，漱口水有三大功能，含氟的漱口水可幫助控制蛀牙，並暫時解決口臭的問題，且若再刷牙、使用牙線後使用，也可以輔助降低牙菌斑和牙齦炎。

林泰興指出，市面上常見的漱口水依成分大概可分成四大類，首先是含藥漱口水，可殺菌消毒、抑制牙菌斑，但要注意長期使用恐造成牙齒及味覺的損害；再來是含氟漱口水，可幫助防預防蛀牙、降低牙齒敏感，建議兒童可選擇用這款。

林泰興接著說，第三種是「含酒精漱口水」，裡面高濃度的酒精有抑制細菌的功能，但酒精會破壞口腔及舌頭黏膜，容易造成口腔不適或味覺暫時性障礙，應避免長期使用；最後則是「草本漱口水」，藉植物的特性達到清潔、抗菌的效果，若不含藥及酒精，可以天天使用。

林泰興強調，漱口水只是輔助品，不可以用來取代牙刷、牙線等潔牙步驟，且使用必須遵照指示，另外六歲以下的兒童不建議使用，六歲以上的孩童要在大人指導下使用。

林泰興提醒，人的口腔中本來就有一些正常的菌叢，若過度使用抗菌漱口水，反而會破壞口腔正常菌叢的平衡，對口腔環境更不好。因此使用漱口水應把握適量的原則，小心不要矯枉過正了。

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(中時新聞網)