自香港傳出全球首例新冠病毒「二次感染」後，美國亦傳出二次感染案例，且病情比首次更嚴重。華達大學和內華達州公共衛生實驗室28日公布一份報告指出，內華達州一名男子在3月出現病徵，4月確診，隨後康復後又於6月檢測時呈現陽性，且病情更為嚴重，需要住院且接受呼吸器治療。

據路透社報導，一名住在內華達州25日的男子3月在出現輕微病症後，在4月確診，但又在5月底時再次發病，6月檢測不僅確診且病情更為嚴重，且呼吸比之前更為急促。

加州拉荷雅斯克里普斯研究中心（Scripps Research）免疫學與微生物學教授安德森（Kristian Anderson）表示，這份研究很明顯地證明二次感染案例的存在，「我們早已認知到再次感染是可能的，畢竟免疫絕對不會是百分之百的」。而研究人員也表示，病毒基因測序結果顯示，這名男子兩次感染的新冠病毒毒株存在差別，表明他是二次感染。目前尚不清楚這名男子是如何再次感染的。

香港大學李嘉誠醫學院微生物學系研究團隊日前表示，發現一名33歲的香港男性在首次確診4個半月後再度感染新冠病毒，顯示當前新冠疫情仍無法終身免疫，患者可在康復後再次感染。而歐洲日前也傳出有個案再度感染新冠病毒，不過上述病患在第二度感染後，僅出現輕微症狀。

(中時新聞網)