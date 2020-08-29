太妍直播宣布剪了短髮。（圖／翻攝自 IG）

少女時代的隊長太妍有一張凍齡美顏，最近她染了一頭黑髮還剪了平瀏海，年齡看來少了不少，昨(28日)她在直播中，無預警自曝將長髮剪去，變成及肩的黑直短髮，加上雪白肌膚與無辜大眼，瞬間變回高中生，引來網友讚：「超像學生妹」、「謊報年齡吧，誰相信妳31歲了」。

最近歡慶少女時代出道13周年，成員們紛紛曬出粉紅應援棒海和8位成員的合體照，讓有團魂的粉絲超激動。太妍當天也開直播，慶祝愛犬ZERO和服飾品牌聯手合作的「出道日」，夾著太妍的高人氣，ZERO的周邊一推出就秒殺，廠商也特別送給太妍翻糖蛋糕慶祝。

直播中太妍對這神還原她和ZERO的蛋糕充滿興趣，頻頻興奮問網友是不是真的可以吃？到底是用什麼做的？期間太妍還忍不住伸出舌頭試舔，直說好像有點甜甜的味道，在眾人慫恿下，太妍忍不住拿刀切了蛋糕，後來才發現裡面竟是保麗龍，證實蛋糕完全不能吃，只是裝飾用，有眼尖網友也發現，贈禮的廠商曾想出手阻止「悲劇」，在直播中急忙留言：「太妍小姐，這是收藏不是拿來吃的蛋糕」，但當事人太妍完全沒看到。

太妍昨晚再度開直播，一開場就開始秀她的及肩短髮，笑說如眾人所見，頭髮是目前眼睛看到的這種長度，有人問她為何突然下定決心剪髮？太妍透露是為了希望髮質變好才剪短，希望營養能充足的顯現在頭髮上，並表示希望粉絲可以跟她一起祈禱，這回頭髮可以健康好好的生長。

(中時新聞網)