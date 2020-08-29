來自6個不同國家的50餘位新住民，一起參加古都文化漫遊。（移民署提供／陳鴻偉台北傳真）

移民署29日邀集越南、印尼、泰國等50餘位新住民，前往文化古都台南進行一日遊，向新住民介紹台南的歷史和景點，參與的新住民朋友說，曾經來過這些地方，但都是走馬看花，不知道有那麼多的歷史故事，很高興能認識自己生活的地方，這樣深入的「散步」對新住民來說很有意義。

移民署指出，由內政部新住民發展基金補助，移民署建置的「新住民全球新聞網」及臉書粉絲團「Taiwan我來了」已成立5周年，為讓更多新住民朋友可以善用這個多語網站，移民署29日在台南辦理宣導活動，

來台20年的越南新住民童氏容，家住後壁，性格開朗大方，國語、臺語、越南語都精通流利，以生動活潑的方式帶領新住民認識地方文史，「府城散步趣」以城市博物館為核心，連結台南古蹟歷史建築及文史景點，包括國立台灣文學館、孔子廟、窄門、八吉境道署關帝廳等，讓新住民朋友感受府城豐厚的文化底蘊。

活動最後與參與的新住民朋友進行趣味問答，驗收本日的文化學習外，參加者表示，新聞網為他們量身打造的方便、即時的第一手資訊，未來會多多上網來關注自己的權益。

活動最後也分享了台灣文學館與胡志明市國家大學共同催生的《陳長慶短篇小說集》中越文本新書，讓大家認識不同的文學，促進文化交流。

移民署長邱豐光表示，新住民母國文化隨著婚姻、移民等方式進入台灣，讓我國社會呈現多元文化型態。移民署除了提供各類移民輔導及照顧服務措施，為讓新住民族群獲取更多相關新聞及政策措施，也讓國人更了解新住民及其母國文化，特別向新住民發展基金申請補助，建置「新住民全球新聞網」多語資訊平台，服務新住民便於閱聽各類訊息，歡迎新住民朋友們可以多加使用。

(中時 )