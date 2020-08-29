蔡英文總統28日宣布將開放美豬美牛進口，民眾黨立委蔡壁如今在臉書批評，政府整個決策過程不公開不透明，無視不同意見與民眾疑慮，看在民眾眼裡又是民進黨政府一貫的雙重標準。蔡壁如強調，維護國人健康，食安不能雙標。

蔡壁如指出，2009年民進黨在野時期，高喊著「反毒牛、反出賣、反欺騙」，領著民眾走上了街頭，2012年時更公開宣示反對任何有瘦肉精對美豬進口，高喊瘦肉精只有零檢出，沒有10ppb。行政院長蘇貞昌也曾在2012年時說，政府最必須嚴格把關、絕不能寬鬆的就是食品安全，政府禁用瘦肉精就是在他任內規定的。

蔡壁如質疑，如今蔡政府卻只經由農委會放寬動物用藥殘留量允許、衛福部訂定人體最大安全容許量，過程只需要修訂相關行政作業辦法就能執行，不需要經過立法院審查把關，只透過政府高層就做出決定，超時空打臉，政府高層到底把台灣人民當成什麼？

此外，衛福部雖表示，零售豬肉及加工食品須清楚標示產地，是否已經完全將所有進口肉類的檢驗、分肉流程都制定好；配合美豬開放，蔡總統昨宣布將投入100億元作為養豬基金，蔡壁如質疑預算從哪裡來，該筆預算不需要經過立法院審議嗎？政府應該說明清楚。

(中時 )