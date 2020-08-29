國民黨主席江啟臣今天到花蓮縣拜訪養豬業者，了解業者受到的衝擊，黨內已有中常委提案，要求綠營縣市首長表態，是否堅持當初反對含瘦肉精美豬進口的立場。國民黨祕書長李乾龍今天表示，由於部分地方政府分別有自治條例限制瘦肉精使用，已經透過國民黨各縣市黨部和議會溝通，除替民眾健康嚴格把關，也要強力監督綠營首長對於瘦肉精美豬的態度。

針對蔡英文昨天宣布開放含瘦肉精美豬、30月齡以上的美牛輸台，國民黨呼籲蔡英文及支持美豬、美牛進口的民進黨立委與官員，應先完成包括風險管控在內的全面評估，並與社會大眾進行溝通說明，切勿輕率拋出政策宣示，拿全民健康為代價。

國民黨主席江啟臣上午在祕書長李乾龍、副秘書長李彥秀、柯志恩陪同下，到花蓮拜訪豬農，江強調，對於進口的美豬含有瘦肉精就合法，在地使用就不合法，如此標準明顯顯現不公平的待遇，更重要的是，除了影響到豬農養殖戶外，過去評估過，美豬進口價格勢必比國產低，對市場、價格一定有衝擊，黨團將要求蔡英文總統赴立院國情報告。

黨內人士表示，對於蔡政府逕自開放美豬、美牛，各縣市議會黨團出現反彈聲音，擔憂孩子營養午餐中，吃進含有瘦肉精的美豬，食品安全議題深受國人高度重視，特別是前年反核食公投才剛通過，反彈美豬美牛進口的聲浪將由下而上席捲而來。

國民黨秘書長李乾龍指出，由於部分地方政府分別有自治條例限制瘦肉精使用，因此已經透過國民黨各地方黨部和議會溝通，希望透過藍軍在各地議會的優勢，替民眾健康把關，也要強力監督綠營首長對於瘦肉精美豬的態度。

為抗議美豬美牛輸台，國民黨中常委田方倫、曾文培將在下周三中常會提案，請基隆、桃園、台南、高雄、屏東等縣市議會國民黨團，針對縣市首長過去曾反對含有瘦肉精美豬進口的言論提出質詢，是否堅持當初理念，顧及市民飲食健康提出相關自治條例。

提案說明，過去民進黨在野時期，該黨立法委員皆曾針對開放瘦肉精美豬提出反對意見。爰此針對現為縣市首長的林右昌、鄭文燦、黃偉哲、陳其邁等人，於109年第二會期由國民黨黨團提出質詢，是否堅持當初理念顧及市民飲食健康提出相關自治條例。

(中時 )