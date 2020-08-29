環保局現勘後初步研判堆放物質應是工廠汙泥，已進行採樣帶回化驗。（陳淑娥攝）

外埔二崁路巷弄農田露天堆置工廠汙泥，造成空氣汙染及稻作枯死，附近居民群情激憤。（陳淑娥攝）

台中市外埔區二崁路巷弄農田露天堆置工廠汙泥，農民群起激憤，懷疑汙染物流入自家農田，造成稻作秧苗枯死，市議員吳敏濟29日要求環保局稽查大隊派員採樣送驗，大隊長羅文龍表示將依法開罰，並追究相關人員責任。

當地鄰長鍾文輝指出，這座露天堆置場原來也是稻田，面積約有7分地，一年多前被挖深達一、二層樓，接著運送一車車不明物質進場堆放，並利用夜間及清晨攪拌再運出場，四周社區經常會聞到惡臭，且運輸車輛沒有覆蓋，散落物對場外道路上的機車騎士構成很大威脅，經常有民眾騎車滑倒。

農民李素梅表示，前一陣子下大雨，汙染物流入稻田，造成二期大片稻作秧苗枯死，補插後稻作生長狀況很差，連抗藥性很強的福壽螺都很少見，顯見汙泥具有很強毒性。

現場數十位居民群情激憤要捍衛家園，有人拿著磁鐵測試發現，汙泥中含有疑似大量重金屬成分，懷疑是工廠出來的汙染物。吳敏濟則安撫群眾，要求稽查人員確實採樣，依法追究相關責任。

稽查人員現勘後初步研判，該堆放物質可能是工廠汙泥，由於場內不見管理人員，現場採樣後，將依地號追查地主、場地負責人以及汙染物來源。環保局稽查大隊長羅文龍表示，將先針對運送物未妥善覆蓋進行開罰，化驗後依廢棄物管理法處理，並追查土方來源，一定嚴格追究相關責任。

(中時 )