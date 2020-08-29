原民會館樂舞團及海濱地區原住民團體在原民會館前廣場，分成好幾輪邀請賓客一起手拉手跳起迎賓舞及大會舞。（吳康瑋攝）

市長林右昌穿起頭目裝出席原民豐年祭，並指出，豐年祭是原住民族一年中最重要活動，絕對不能停辦。（吳康瑋攝）

基隆市原住民聯合豐年祭在原住民文化會館旁廣場登場，今年度因受新冠肺炎疫情的影響，並在國際疫情仍然頗為嚴峻之下，市府為顧及保護族人的健康，縮小規模限制參加人數，主要以祭祖祈福作為此次活動的主軸方式，市長林右昌也穿頭目裝出席，現場雖下起大雨，但眾人仍堅持牽起手跳起大會舞，舞出豐收的喜悅。

林右昌指出，豐年祭是原住民族一年中最重要活動，這象徵原住民不忘本並為祖先祈福，也為所有族人祝禱，今年雖然因疫情縮小活動規模，不過這代表著原住民精神及文化傳承的活動，豐年祭絕對不能停辦，要繼續舉辦下去，他說，自己及各為代表地區的頭目所帶著的頭飾，非常漂亮且尊嚴，這也代表著基隆市各地區原民的精神，每個人都很漂亮、威武、雄壯。

市議員陳明建指出，雖然今年祭祀儀式的規模縮小了，但以祈福及敬老為主軸的舉辦，仍彰顯出在地原民不忘本、不忘根的意識，他說，從市長林右昌上任至今，為在地近萬名的原住民同胞持續推動照顧工作及爭取福利，這些重視是以前從來都沒有的，他希望市府可以繼續跟在地民眾一起對文化的傳承做出努力，並攜手爭取更多原民的福祉。

基隆市各地區頭目在活動開始時，由原住民族黃總頭目擔綱主祭，於廣場上方觀景平台舉行迎靈儀式，並在祭祖祈福儀式完成後，原民會館樂舞團及海濱地區原住民團體接續進行迎賓舞及大會舞，民政處長王榆森指出，活動雖少了歷年來歌舞競賽，但期望透過祭儀活動，虔誠表達對祖靈感恩，體現出原住民文化豐富傳統底蘊，傳承傳統祭典精神。

(中時 )