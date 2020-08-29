開南大學校長梁榮輝驚爆涉嫌抄襲自己的期刊論文，隔年發表在另本學術期刊，相似度逾5成，甚至是「複製貼上」，梁對此喊冤，直指2006年發表時，並未規範論文不能引用已發表的論文，且本就是相同理論和模型運用在不同產業，駁斥抄襲說，教職員透露，梁已向董事長報告，如有影響到校譽，會請辭負責。

開南大學教職員指控，校長梁榮輝2006年發表在《全球商管研究》期刊中的「企業推行平衡計分卡之個研究─以銀行為例」一文，是抄襲自己2005年發表在《華人前瞻研究》的「企業推行平衡計分卡之個研究─以飯店業者為例」論文，2篇內容極為相似，甚至出現整段複製貼上，雷同度逾5成，而且梁分別在當期期刊擔任總編輯或編審委員會召集人，球員兼裁判。

「我沒用論文升等、或申請計畫、抑或是牟利！」梁對此否認到底，直指研究對象分別是旅館業和銀行業，只是因為採用同一個理論和模型，分別套用，且是引用自己的文稿，分享研究的結果，不解到底是犯了甚麼通天大罪，直言認為是內鬥的結果。

校內教職員指出，校方已針對梁涉嫌違反學術倫理案成立調查小組，9月將召開第2次審查會，透露梁榮輝對於成為內鬥的目標感到灰心，已經向董事長報告，如果有影響到學校聲譽，將請辭負責。

(中時 )