政府公布含萊克多巴胺美豬美牛鬆綁政策，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，消息一出，引發外界爭論。對此，前外交官介文汲痛批，民進黨為何會判若兩人，在野時說ㄧ套，掌權後全部開放，「怎麼會搞到在此刻被美國強銷美牛美豬的慘況？被公然霸凌了還要替美國人說好話？這個政府到底在幹什麼？把台灣帶進死胡同不夠，還硬要台灣人吃不想吃不願意吃的美牛美豬。」

為確保國內豬農收益不受影響，總統蔡英文則宣布將設置「百億養豬產業基金」因應，農委會主委陳吉仲也說，目前正與國外洽談外銷事宜，包含生鮮豬肉出口新加坡，正在積極進行中。

然而，介文汲則是認為，「美豬美牛完全無關美國這個國家的核心利益，美國在台海的核心利益是設法使台灣站在美國這一邊，跟著美國一起對付中國大陸。要是台灣不配合美國，美國對付中國大陸就絕不會這麼得心應手了。光憑這一點，美國就該對台灣客氣一點，就算不能讓利，起碼也不能硬佔台灣便宜。」

介文汲稱，美牛美豬的問題在美牛有狂牛病史，且牛豬內皆殘存有毒的瘦肉精萊克多巴胺，台灣人為了健康不想吃，而美國卻鴨霸的非要台灣人買美牛美豬。三十月齡以上美牛狂牛病風險高、國人吃豬肉量遠大於吃牛肉量、且豬內臟萊克多巴胺的殘存遠大於豬肉，這些都是科學事實，更重要的是這也是民進黨在野時反對美牛美豬的理由。民進黨為何會判若兩人，在野時說ㄧ套，掌權後全部開放。

介文汲痛批，怎麼會搞到在此刻被美國強銷美牛美豬的慘況？被公然霸凌了還要替美國人說好話？「將帥無能，累死三軍，政府豬腦，百姓吃草。這個政府到底在幹什麼？把台灣帶進死胡同不夠，還硬要台灣人吃不想吃不願意吃的美牛美豬。」

(中時新聞網)