1名慾女在臉書社團《新瘋情萬種》尋問，到底該「如何騙男生上床」？(翻自臉書)

「男歡女愛」的性愛床事，讓多數情侶愛不釋手，但是另一半不想和自己啪啪啪時，該如何是好呢？在臉書社團的《新瘋情萬種》的1名慾女，疑似相當飢渴男人，她立即上網尋問各位老司機，到底該「如何騙男生上床」？慾女此文一出，立即引起許多老司機的熱烈討論。

這名慾女疑似相當飢渴男人，因此她在臉書社團《新瘋情萬種》上，留言詢問各位老司機，到底該「如何騙男生上床」，此文被PO出後，許多資深男女老司機立即紛紛留言，也提供各式各樣的方式，來讓這位慾女能夠來嘗試看看。

有網友建議，不用想這麼多啦！直接跟男生說要來做就好；多數網友從慾女留言的主頁面認為，慾女的長相非常優秀，根本不需要擔心「如何騙男生上床」的事情，只需要直接問一下即可；也有其他網友以身體為考量，提供慾女方法，就是直接露出自己的雙峰給男生看，但卻遭到其他網友打槍說，這種方法太過於低等級，不會有什麼效果。

1名男網友則提出，慾女只要把衣服全部脫光光，自然男生就上門了；也有網友說，不用想太複雜，只要全身脫光，打開叫他幫妳看下面有沒有臭臭的味道就可以，網友也紛紛認為，這真的是1門高深學問啊？

(中時新聞網)