國際貨幣基金組織（IMF）中國部前主管、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德近日表示，美中兩國經濟依然緊密相連，所謂「脫鉤」論調言之過早。

新華社報導，普拉薩德在接受美國消費者新聞與商業頻道專訪時表示，美中兩國是全球規模排名前兩位的經濟體，兩國經濟在各方面很難不產生交集。

普拉薩德認為，北京政府正積極開放金融市場，推動匯率制度改革，大力發展國內資本市場。這些努力對於今後中國可持續發展至關重要。

(中時 )