IMF前官員：中美「脫鉤」言之過早 16:172020/08/29 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IMF中國部前主管普拉薩德近日表示，美中兩國經濟依然緊密相連，所謂「脫鉤」言之過早。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）中國部前主管、康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德近日表示，美中兩國經濟依然緊密相連，所謂「脫鉤」論調言之過早。 新華社報導，普拉薩德在接受美國消費者新聞與商業頻道專訪時表示，美中兩國是全球規模排名前兩位的經濟體，兩國經濟在各方面很難不產生交集。 普拉薩德認為，北京政府正積極開放金融市場，推動匯率制度改革，大力發展國內資本市場。這些努力對於今後中國可持續發展至關重要。 (中時 ) #普拉薩 #IMF #脫鉤 #言之過早 #中國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廖繼弘專欄－台股中期漲多震盪 有利中長多續航 04:102020/08/29 財經要聞 陸媒：回望安倍執政 體會中日關係複雜性 08:532020/08/29 兩岸 中國崛起 民主黨對陸軟中帶硬 04:102020/08/29 國際大事 股匯雙跌 新台幣貶1.1分 16:302020/08/28 財經 川普連任支票 將究責中國病毒 04:102020/08/29 全球財經 工業地產第三高價 勝華科技幼獅廠近46億標脫 04:102020/08/29 產業特刊 TikTok傳考慮裸退美國 04:102020/08/29 全球財經 雀巢陸瓶裝水業務 青啤接手 04:102020/08/29 全球財經 化愛國主義為大國自信 04:102020/08/28 論壇廣場 在岸人民幣升破6.88 七個月新高 04:102020/08/28 全球財經 國際熱門新聞 親兄弟輪流睡嫂子 狂生11小孩「不知爸爸是誰」 - 國際 身材火辣女車神轉戰AV 一週賺75萬 老爸挺她好好「幹」 - 國際 美出現首例新冠病毒二次感染病例 病情更嚴重 - 時事 2020美大選》伊凡卡當接班人？川普轟賀錦麗：我女兒更適合當首位女總統 - 國際 Pornhub亞洲第一AV女優 曝身分網驚「顛覆火辣想像」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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