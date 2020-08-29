通霄火車站前常有民眾違規穿越馬路。（巫靜婷攝）

汽機車駕駛人及行人注意了！苗栗縣警局配合警政署維護路口安全，9月1日起，為期1個月執行「路口安全大執法」，列出十大交通違規路口，其中自去年1月至今年6月，統計違規案數最多的路口，在公館鄉台6線與苗26線口，共1187件，警方表示，相關違規最高可處7200元罰鍰。

據交通部統計，2019年全國道路交通事故30日內死亡人數為2865人，較107年增加85人；今年1至5月為1221人，較去年同期增加47人，經分析約6成發生於路口；路口行人致死事故又以車輛未注意車前狀況、搶越行人穿越道及行人未依規定穿越道路，為前3大肇因，路口加強執法刻不容緩。

苗栗縣警局列出十大交通違規路口，除了違規案最多的公館鄉台6線與苗26線口，還有苗栗市中華路與國華路口、台13線與聯大路口、國華路與國華路539巷口；頭份市中央路與中興路口、自強路與東民路口、親民路與信德路口、自強路與信東路口；竹南鎮公義路與科學路口、科專7路與科專2路口。

雖十大交違路口沒有通霄、苑裡地區，但通霄警分局仍指出重點執法路口，分別為通霄火車站前中山路與中正路口、通霄國小前中正路與崇仁路口；苑裡火車站前中山路與為公路口、慈和宮前中山路、世界路一段路口等。

執法重點包含汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉，以及行人未依規定行走行人穿越道，未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路。其中汽機車不禮讓行人，最高可處3600元罰鍰，不禮讓視障者，最高可處7200元罰鍰。

通霄警方表示，重點路口鄰近市場、學校，尤其以上下班時間，上午6時到8時、傍晚4時到6時最容易發生事故，請汽機車駕駛人務必放慢車速、禮讓行人，行人也必須依規定穿越馬路，以免挨罰。

(中時 )