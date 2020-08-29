《綜藝大集合》本週邀請到中華職棒選秀狀元棒球好手林克謙，他首次在綜藝節目獻出處女秀，讓棒球迷的藍波老師瞬間變成小粉絲。製作單位為了林克謙的到來，特別規劃棒球小遊戲，效仿大聯盟外野手，面對飛球要踩上全壘打牆做「跳接」的動作，而藝人隊也派出了明星棒球隊的左、右外野手藍波、郭忠祐出來挑戰，為了有氣氛臨場感，邀請林克謙來做投手動作，沒想到藍波老師沒接到球還整個人直接摔到軟墊、郭忠祐則是差了一點只摸到擦邊球，雙雙均挑戰失敗，看到大家沒過關讓運動好手林克謙氣餒的蹲在地上！

中華職棒的選秀狀元林克謙也挑戰了「搖擺過人」單元，邀請了梓甯、東東以及康茵茵各別站在用粗繩吊著的輪胎上，讓林克謙要在空中從她們身上「爬過去」，沒想到林克謙要與女藝人近距離接觸完全沒不好意思，奮力的在半空中從女藝人身上爬過去，茵茵為了幫忙出腳「踢」林克謙，要幫他盪到下一個關卡，居然這一腳踢到他大腿內側，林克謙笑場但沒放手摔下軟墊，與方琦同隊有成功過關，但沒想到與郭婷筠同隊時，在第三個輪胎採空掉到軟墊失敗，超有運動家精神的他失敗完全沒有懊惱，還露出靦腆笑容，讓主持人胡瓜問：「剛剛是不是很開心？」讓全場大爆笑！除此之外林克謙也與藍波老師以及郭忠祐站個別在輪胎上一起吊在半空中，三人要讓「重量級」的郭婷筠爬過去，豪爽個性的林克謙不但沒有緊張還一派輕鬆，看到郭婷筠爬得吃力他還替他緊張，被大家誇獎他「綜藝效果十足」，期待他下次再來挑戰。

(中時 )