政府昨日宣布明年起開放含瘦肉精美豬、美牛（30月齡以上）進口，台中市即在今日表示未來仍依自治條例，維持豬肉瘦肉精0檢出的標準，否則將開罰。衛福部長陳時中對此表示，地方應該根據中央公布的殘留容許量來開罰，不能自訂標準，呼籲大家不要一國多制。

台中市今日表示，台中市過去對所有販售豬肉訂有自治條例，要求瘦肉精必須0檢出，並明定罰則，若檢出10ppb以下肉將罰3萬到10萬不等，檢出10ppb以上者將重罰6萬以上2億元以下罰鍰。台中市將依自治條例管理，只要含瘦肉精的豬肉都不得在台中市販售。

陳時中表示，政策開放後，地方應該根據中央公布的瘦肉精殘留容許量來做檢測、開罰，不能自訂標準，呼籲各縣市不要一國多制，且要把標示做好來，讓民眾得以區分。

對於美豬、美牛的風險評估，陳時中昨日表示已在2018、2019年完成，預計在下個上班日（禮拜一）掛網，供各界參考。

(中時 )