總統蔡英文28日正式宣布，開放含「萊克多巴胺」美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，讓爭議許久的美豬牛問題再度引爆。對此，資深媒體人黃創夏提出一套「雙贏」的策略，建議國內組織「國家隊」加工美豬，再把相關製品送到大陸去，解決大陸缺豬肉的問題。

蔡英文總統昨率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜。蔡總統指出，這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

黃創夏今(29日)在臉書上表示，關於美豬進口後的「雙羸」策略，建議民進黨在開放美豬後，組「豬肉加工國家隊」製作香腸丶臘肉等豬肉製品；而國民黨可以把這些東西買走，拿去「援助」大陸，解決大陸缺豬肉吃的困難！

網友們也留言回應，「商人們腦筋應該都動起來了」、「這個提議不錯歐！台灣的產品他們買的放心」、「好主意，這樣國民黨的黨產就是清白的」、「黃兄真幫了國民黨開了一條路」。

(中時新聞網)