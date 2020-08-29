唐禹哲暌違9年回歸歌手身份，推出多首新歌，包括〈算了吧〉、〈DOWN〉同時上架各大數位平台；他將於9月2日將迎接36歲生日，今記者會提及與小13歲和泰興業董事千金蘇小軒多次被拍到約會，唐禹哲甜讚女方「是很好的人」，但目前仍在觀察中，2個月來只靠傳訊息和對方保持聯繫，他曾見過女方爺爺，是否也帶她見過家長？唐禹哲表示：「沒有，帶回家見家人是大事。」透露媽媽很容易愛屋及烏把對方當成女兒，他經歷過幾次「情傷」後，媽媽便告誡「不要隨便帶給我看，我會放感情、會難過」。

記者會上，他坦言時隔多年再推出音樂作品心情緊張，刻意擺脫過去偶像歌手形象、改當創作歌手，「每部戲都在扮演別人，演員不是做自己，重新做歌手想真正去做音樂，而不是讓別人套框架」。新歌〈算了吧〉邀請頑童MJ116成員小春合作，在首以抒情搖滾搭配小春獨特魅力說唱的傷心情歌，洗腦旋律與歌詞，讓人忍不住跟著搖擺。

唐禹哲時隔9年回歸歌壇。（粘耿豪攝）

(中時 )