草屯鎮大觀市場，29日凌晨發生火災，所幸無人傷亡。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮大觀市場發生火災，警報器奏功。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

草屯鎮大觀市場，29日凌晨發生火災，火勢延燒住宅及攤販區，損失約90萬元；其中，有一戶民宅失智老婦人與移工看護，分別住樓上樓下，火災發生時，警報器大響驚醒看護，及時將老婦人抱出逃生！

南投縣消防局在凌晨3時38分，接獲草屯鎮大觀市場發生火災，隨即由第1大隊大隊長林易慶指揮搶救，並出動消草屯、中興、碧興、南投、鳳鳴、爽文、雙冬等消防分隊各式消防車輛14車、消防人員26人，並群呼草屯義消前往支援搶救，現場燃燒面積約220平方公尺、財物損失約90萬元，所幸未有人員傷亡。

林易慶詢問現場關係人火災發生情況，紀姓屋主表示，日前接受草屯消防分隊免費補助裝設1顆住宅用火災警報器，他覺得不足以防護住家安全，因此自費再購置3顆住警器，將住宅各空間全數裝設；也因為屋主「超前部署」，昨天發生火災時，樓下住警器發出警報聲響，睡在2樓的看護聽到聲音，迅速將他的母親抱出屋外，逃過一劫！

南投縣消防局為防止火災危害安全，近年持續補助裝設住警器，包括獨居老人、低收入戶、身心障礙及狹小巷弄住宅場所等，全縣已安裝2萬多戶住宅，而且有10多起火災案件，因住警器發揮功效而通知住戶立即逃生。

(中時 )