中央宣布將開放含萊克多巴胺（俗稱瘦肉精）美豬進口，為守護市民健康，台中市政府依《台中市食品安全衛生管理自治條例》規定豬肉及相關產製品「零檢出」，一經檢出就開罰，守護市民食安不打折；檢出如超過中央容許量標準，將依食安法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，《台中市食品安全衛生管理自治條例》第6條之1規定，豬肉及其相關產製品不得檢出乙型受體素（如萊克多巴胺等瘦肉精），檢出如超過中央容許量標準，將依食安法裁罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

即便未超過中央容許量標準，因台中自治條例規定「零檢出」，仍將依自治條例裁罰3萬元以上、10萬元以下罰鍰，且得連續處罰。

農業局指出，台中市養豬戶有203戶，在養頭數約9萬6千多頭佔全國1.7％，根據中華民國養豬協會資訊，我國豬隻飼養成本每公斤至少65元、美豬則約40至50元，美豬進口將直接影響國內豬價，衝擊養豬農友生計，中央未與各地養豬團體溝通或提出有效輔導措施，即宣布開放進口，中市養豬協會及各畜牧團體同聲表達反對。

尤其美豬因價格較為低廉，極可能提供團膳、加工廠及餐廳業者，成為學校營養午餐食材，恐影響下一代學童身體健康及發育，呼籲中央重視國人健康安全。

因應中央宣布放寬月齡30個月以上美牛進口，衛生局強調，市府將依規加強豬、牛肉品檢驗，嚴格要求落實原產地標示，如未標示將依食安法開罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰，標示不實將依食安法開罰4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

(中時 )