中央畜產會董事長林聰賢29日前往雲林縣虎尾鎮，針對美豬進口傾聽豬農意見，強調會嚴格要求做好產品標示等食安措施；100億元養豬專用發展基金，可確保產業結構與市場供需的穩定，日後還要把美豬加工食品回銷美國，擴大整體市場。

林聰賢29日拜訪中華民國養豬協會、雲林縣養豬協會幹部，數名豬農到場表達意見，豬農們認為政策公告太突然，大家都沒有心理準備，一時間實在很難接受，林聰賢強調此行就是要與大家溝通聽取建言。

林聰賢表示，民眾最關心的是美豬產品標示問題，這點會與衛福部合作，依國際標準做好產品標示，讓消費者可以選擇，衛福部已公告明年1月1日美豬都明確標示來源，不止是包裝食品，還包括便當店豬肉、水餃加工食品等散裝產品。

至於產業界關心的是進口美豬是否影響價格、產業結構、有何配套，28日蔡英文總統很清楚的宣示，將成立100億元養豬專用發展基金，若每公斤豬肉低於成本價65元，就會啟動低價補償機制。

另外，維持國產豬肉市占率也是重點之一，目前國產豬肉自給率達9成，進口豬肉占1成，這是目前的現狀，也是國家糧食安全的原則，產能與價格是連通的，維持穩定的國產豬肉市占率，就能相對穩定價格。

林聰賢認為產業要永續，就要隨時應變，台灣人原本1年吃40公斤豬肉，現在降至36公斤，養豬業者除了要對面進口美豬衝擊，也要面對環境汙染等壓力，100億元基金將協助養豬業者設備更新、汙染防制、開放外勞、藉此降低成本，穩定價格。

林聰賢說行政院28日已公告，未來教育部、國防部、衛福部，將同步要求團膳、國軍副食、營養午餐，強制採購國產豬肉，透過被動需求的制度，可維持國產豬肉的基本銷售量，日後還會透過食農教育，鼓勵大家吃國產豬肉。

林聰賢最後強調，大家很擔心未來會出現豬肉混充、標示不實情況，這點相關單位一定會重罰遏止，日後政府還會與美國談判，把加工肉品回銷至美國華人市場，整體市場不要只看台灣，只要政府與豬農齊心合作，一定可以解決各種問題。

(中時 )