前陸委會副主委張顯耀29日到左營區，成立聯合服務處，他說，國民黨在南部沒有一席區域立委，因此成立鄭正鈐、李貴敏聯合服務處，服務民眾，與中央各部會協調，結合在一起。他決定參選立委，務必要拿下立委席次。

張顯耀成立聯合服務處，高雄市議長曾麗燕、國民黨立委鄭正鈐等人到場為他加油打氣。高雄市政府前民政局長曹桓榮、前鳥松區鳥松里長陳清茂等人出席。

張顯耀表示，他出身左楠，對於目前局勢，他覺得要痛定思痛，成立聯合服務處，就是要紮根在左營、楠梓，他決定參選立委，務必拿下這一席。他也指出，國民黨要再起，就要有當年黃埔建軍的精神，要與民眾同甘共苦。

張顯耀說，台灣問題很多，要扮演監督制衡的腳色，相信選民看得見。他用「臥薪嘗膽」來形容此刻的心情。至於要如何整合藍軍團結？他表示，團結不難，只有一個字：「誠」，要開誠布公，誠心誠意，拿出誠意解決所有的困難，希望服務處成立就是高雄的黃埔。

曾麗燕致詞表示，張顯耀與鄭正鈐、李貴敏到高雄成立聯合服務處，令他很感動，鼓勵張顯耀能競選成功，成為國民黨濁水溪以南的立委。

(中時 )