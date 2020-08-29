最受小朋友喜愛的香蕉哥哥和月亮姐姐帶領大家跳「頑趣奇兵」 ，現場尖叫聲不斷。（許哲瑗攝）

玩具復活節系列活動今正式啟航，（右起）遠東百貨副總林彰豐、新北市副市長謝政達、TOYOTA副總吳家炎和台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳等人共襄盛舉，宣布巡迴活動開跑。（許哲瑗攝）

新北市社會局和台灣玩具圖書館協會、TOYOTA公司合作「玩具復活節巡迴計畫」，首場活動29日在板橋大遠百登場，吸引數百名孩童動手修復二手玩具，賦予舊物新生命；新北市副市長謝政達到場揭幕並表示，運用大量二手玩具，變身套圈圈、棒球九宮格、青蛙跳遠等闖關遊戲，不僅環保更能玩出創意。

今活動邀集謝政達、TOYOTA副總吳家炎、台灣玩具圖書館協會理事長葉國芳等人共襄盛舉，共同參觀各項玩具闖關活動，和孩童一起套圈圈、玩賽車，宣布系列活動開跑。

謝政達表示，新北市2016年成立玩具銀行，迄今回收56公噸二手玩具，其中透過TOYOTA與台灣玩具圖書館協會合作，所回收到的二手玩具佔了總量的8成2；新北市不僅設有玩具物流中心，還在大遠百內設置玩聚窩旗艦店，更規畫2部行動玩具車巡迴新北市各角落據點，讓更多家庭一起老少共玩。

謝政達說，玩具銀行常能回收到高品質、保存良好的二手玩具，經由志工清潔分類後，提供給公托、社區關懷據點等使用，這次「玩具復活節」就是運用大量二手玩具，變身套圈圈、棒球九宮格、賽車、青蛙跳遠等闖關，兼具環保與創意。

「玩具陪伴孩子成長和快樂，但很多弱勢家庭買不起！」吳家炎說，公司5年前在北北基展售店設置35個玩具回收箱，迄今回收181噸二手玩具，盼為地球盡一份心力，也歡迎非TOYOTA的車主，將家中不用的玩具送來回收。

葉國芳表示，玩具復活節今在大遠百啟航後，未來2個月會巡迴全國14所國小，讓各地孩童繼續與二手玩具同樂。

(中時 )