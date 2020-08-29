吳奇隆是圈內出了名的敬業藝人。(取自吳奇隆微博)

吳奇隆在大陸演藝圈發展多年，敬業態度深受肯定。然而他參與陸綜《元氣滿滿的哥哥》昨日播出最新一集，卻發生爭議場面，原來49歲的吳奇隆為了贏得遊戲，偽裝成攝影師，竟遭遊樂園保全當成狂粉，上前將吳奇隆狠狠壓制在地，這一幕讓粉絲看了怒火中燒，痛批製作單位根本不顧藝人安全。對此，吳奇隆稍早也透過微博回應了。

吳奇隆日前在綜藝節目中戴著面具偽裝成攝影師，想突襲楊洋率領的隊伍，好贏得最後勝利。想不到由於場面太過逼真，卻遭遊樂園保全當成是瘋狂粉絲，6名穿著白色制服的大漢就這樣衝上來，將吳奇隆壓制在地，一旁更傳來導演疾呼：「藝人！藝人！這是藝人！」場面尷尬。

不過吳奇隆並未因此動怒，只是站起來拍拍自己身上灰塵，一邊跟隊友道歉，自責沒偷襲成功，對保安一事隻字不提，善良舉動令人心疼。

對此吳奇隆稍早也在微博透露真實心聲，他說：「玩捉迷藏遊戲就像是成長的過程一樣，難免會有磕磕碰碰的小插曲。但是重點是過程你努力嗎？開心嗎？我知道大家擔心我身體，請放心，我很開心，我是元氣滿滿的哥哥。」

吳奇隆高EQ的回應讓粉絲看了更不捨了，紛紛留言「哭了哭了」、「看到有人誇你敬業、配合度高，多棒的誇獎～誰疼誰知道」、「早知道你會說自己沒事了，所以都懶得問你…就…以後同樣的節目組別接就是了」。

(中時新聞網)