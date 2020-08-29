台南東區民宅傳火警 屋主急逃生 16:502020/08/29 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市東區裕豐街40巷內民宅29日下午傳出火警，火勢已撲滅，無人受傷。（李宜杰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市東區裕豐街40巷內民宅29日下午傳出火警，火勢已撲滅，無人受傷。（李宜杰攝） 台南市東區裕豐街40巷內民宅29日下午傳出火警，火勢已撲滅，無人受傷。（李宜杰攝） 台南市東區裕豐街40巷內民宅，今天（29）下午近4時驚傳火警，起火點疑為民宅1樓騎樓，並接連波及至隔壁戶，所幸起火的2戶民宅中，1戶屋主急忙躲至屋外避難無受傷，另1戶則無人在家，消防隊也於15分鐘內撲滅火勢，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。 台南市消防局救災救護中心今天下午3時45分獲報，東區裕豐街40巷民宅發生火警，起火點疑在1樓騎樓，由於火勢迅速延燒，濃煙不斷竄出，消防局趕緊增援至20車、49人打火，並疏散民眾，於下午3時59分撲滅火勢，無人受傷。 (中時 ) #火災 #火勢 #撲滅 #台南 #東區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東知本溫泉區飯店暗夜火警 疏散400多人全擠河堤上 09:572020/08/27 社會 新店資源回收場傳火警 幸無人員傷亡 23:572020/08/27 社會 國三竹田段凌晨火燒車 2人棄車逃生僅輕傷 13:022020/08/28 社會 男買完毒品躲空屋吸毒 剛吸就遭台南警逮捕 10:342020/08/29 社會 草屯鎮大觀市場暗夜爆惡火 看護急抱老婦逃生 16:372020/08/29 社會 鄰園區 重基期 前進台南房巿 04:102020/08/29 財經焦點 挺三倍券 香格里拉台北、台南遠東三倍送 04:102020/08/28 投資理財 二水摘果得搭吊車 芒果樹屹立300年 04:102020/08/28 地方新聞 20年來第1櫃 台南產銷履歷文旦打入日本市場 12:012020/08/28 生活 台南房價漲幅冠全台 北區富人區「鄭子寮」領漲 09:002020/08/28 財經 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 大法師推拿按過頭 鹹豬手搓奶摸下體 - 社會 「最愛竟奪命」大頭貼也在攀岩 女工程師墜落臉朝地亡 - 社會 館長遭近距離開槍 老婆首度發文回應 - 刑案 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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