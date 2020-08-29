台南市東區裕豐街40巷內民宅29日下午傳出火警，火勢已撲滅，無人受傷。（李宜杰攝）

台南市東區裕豐街40巷內民宅29日下午傳出火警，火勢已撲滅，無人受傷。（李宜杰攝）

台南市東區裕豐街40巷內民宅，今天（29）下午近4時驚傳火警，起火點疑為民宅1樓騎樓，並接連波及至隔壁戶，所幸起火的2戶民宅中，1戶屋主急忙躲至屋外避難無受傷，另1戶則無人在家，消防隊也於15分鐘內撲滅火勢，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護中心今天下午3時45分獲報，東區裕豐街40巷民宅發生火警，起火點疑在1樓騎樓，由於火勢迅速延燒，濃煙不斷竄出，消防局趕緊增援至20車、49人打火，並疏散民眾，於下午3時59分撲滅火勢，無人受傷。

(中時 )