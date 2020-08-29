基隆市仁愛市場於27日上午9點多，在市場靠仁四路測的1樓頂外牆牆面掉落，砸在下方的騎樓及機車停車區。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市仁愛市場大樓竟發生一起磚塊崩落的意外，一旁的店家指出，於27日上午9點多，在市場靠仁四路測的1樓頂外牆牆面掉落，砸在下方的騎樓及機車停車區，幸好當時攤商還沒有營業，只有砸到遮雨棚及機車停放區，路過民眾直呼好險，萬一砸到人後果將不堪設想，對此，市場管委會指出，1樓不屬市場範圍，掉落的石塊由商家自行回收、處理。

基隆市仁愛市場舊名為福德市場，自1909年創立，當時是基隆最大的蔬果批發場，後來拆除重建，將1、2樓設為市場，樓上3至8樓為國宅，大樓建起至今以30多年，每天人潮都很多，1樓大多為賣豬肉、蔬果、漁獲及衣服的攤商，其中，2樓更隱藏著不少超人氣美食網紅名店及餐廳，每天騎樓行人川流不息，這次被砸到的機車停車格也都會停滿。

現場攤商受訪指出，當時1樓頂外牆整片突然崩塌下來，分成3大塊，都是磚塊連著水泥及遮雨遮帆布一起整塊掉落，砸在騎樓下方與機車停車區，攤商表示，每塊都約有30公斤重，掉落當下發出很大的聲響，真的很嚇人，還以為發生爆炸，現在還有一塊磚塊仍懸在半空中，看的令人心頭直冒冷汗。

有黃姓民眾指出，2013年基隆市最高大樓麗榮皇冠大樓，曾發生過外牆大理石外牆剝落，砸死一名婦人頭部，駭人聽聞，他強調，自己平時都會路過這個區域，更時常走在掉落的這個騎樓，這次是碰巧發生時間較早，因此沒被砸到，但外牆剝落的問題仍不容輕忽，對此，市場管委會指出，1樓靠馬路的商家不屬市場管理的範圍，為私人的店家，要請店家及該房屋所有人自行處理、修復。

(中時 )