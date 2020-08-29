蔡政府昨天宣布開放美豬美牛；新北市長侯友宜今呼籲政府，一定要溝通、傾聽人民聲音；總統府發言人丁允恭表示，目前政府也已經做好完整的風險評估以及配套措施，不會讓人民面對食安威脅。

丁允恭指出，昨天總統已經有清楚說明，與當初時空環境不同之處在於，如今的CODEX的國際標準已經建立、科學證據累積充份，含萊美牛開放多年以來，沒有造成相關的風險。

丁允恭說，另一方面，目前國際供應鏈面臨重構，又有武漢肺炎肆虐，面對後疫情的國際經貿布局，台灣在關鍵時刻，必需強化經貿發展，要與戰略伙伴強化連結。目前政府也已經做好完整的風險評估以及配套措施，不會讓人民面對食安威脅。

丁允恭表示，而對於養豬產業，除了100億的產業基金、確保豬農收益以外，政府也已經有效防堵非洲豬瘟與解決口蹄疫，積極提升養豬產業實力，如今台灣豬肉已充滿競爭力。也期盼地方政府與中央攜手共進，共同為國家發展與為人民興利努力。

(中時 )