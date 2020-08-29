蔡英文總統昨宣布開放美豬進口，桃園市長鄭文燦第一時間在臉書發文聲援支持，但面對家長擔憂營養午餐用美豬，鄭以「落實食材在地化」為由，下令全市各級學校一律採購國產豬肉，拒絕美豬進入校園。

「桃園市要求各級學校一律採購國產豬肉，當國中小營養午餐食材！」鄭文燦指出，桃園市的黑毛豬肉品深受消費者喜愛，各種客家料理、台菜料理、肉品加工都是以在地溫體豬肉為唯一選擇，冷凍豬肉無法滿足料理所需及消費者口味，因此，桃園市政府會繼續輔導支持符合環保標準的在地養豬產業，以「在地健康、生產履歷」的食材稽核原則，共創雙贏。

鄭文燦認為「碳足跡認證」，落實在地方採購，就是「吃在地、食當季」的食農教育，以及實施食材溯源的生產履歷制，桃園經驗是成功的，像是這個月，桃園市政府就與農委會合作推出「安心大豆食材進校園推廣計畫」，36個學校與在地農家合作，讓學童都可以喝到桃園市在地生產的豆漿，相信從有機蔬菜、大豆到肉品，可以一一完成「食材在地化」的政策。

新聞處長詹賀舜指出，鄭文燦上任後，104年度推出了「天天安心食材計畫」，針對桃園市國中小學營養午餐，以食材在地化原則，4天採購在地有機蔬菜、1天採購非基因改造豆類產品。在105年度更制定「桃園市有機農業發展自治條例」，強化生產履歷以及行銷通路的擴大。這兩個政策推動後，桃園市有機蔬菜的面積倍增到262公頃，佔全國有機蔬菜栽種面積9％，為全國第三名。

(中時 )