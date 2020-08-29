楊丞琳昨直播邀李佳穎同框。（圖／翻攝自 IG）

36歲楊丞琳出道20年，最近她宣布將舉行「LIKE A STAR」世界巡迴演唱會，今(29日)上午門票開賣，5分鐘就秒殺，她也開心粉絲支持。昨深夜她突然在IG開直播，廣邀好友和粉絲同框，好姊妹李佳穎剛好在線上，一連線自曝正要洗澡，讓楊丞琳愣住問：「所以妳現在是裸體？」

楊丞琳去年7月李榮浩生日時被求婚成功，兩人9月領證，上月過求婚一周年，楊丞琳在Youtube曬出求婚紀錄影片，開頭先是一群親友在飯店大廳集合，而房間中的金勤也拿出手機偷偷錄影，時間一過凌晨12點，親友便敲門，讓房內素顏穿著睡衣的楊丞琳嚇到，直喊：「我好醜，還穿著睡衣。」並火速拿掉頭上髮夾。

楊丞琳從李榮浩手上接過花後，李榮浩便拿出戒指單膝下跪，問女友：「嫁給我好不好？」楊丞琳起初只有狂點頭，在朋友提醒下才開口，爆哭說：「好」，李榮浩隨即起身擁抱楊丞琳，寵溺拍拍背說：「不抖不抖」，影片隔了一年才曝光，也讓粉絲終於能直擊兩人當下的喜悅。

昨楊丞琳在家裡進行IG直播，見李佳穎在線上就發出連線邀請，李佳穎也沒回絕，一現身就看她露出香肩，楊丞琳問她：「妳現在可以見人嗎？」李佳穎猶豫幾秒回說其實正要洗澡，楊丞琳嚇傻回：「所以妳現在是裸體？妳人也太好還接起來！」李佳穎則透露今天去錄《綜藝玩很大》，剛從花蓮回家，還秀出曬黑的肩膀，讓粉絲見到這對姊妹淘自然的好交情。

(中時新聞網)