南投縣有水沙連、濁水溪及貓羅溪3所社區大學，每年參與學員超過4000人，比一般大學招生數還要多，而且， 參與評比年年績優；副縣長陳正昇期許社大秉持螞蟻勤奮的精神，在終身學習領域持續深耕。

南投縣社區大學20周年，29日在縣民廣場以博覽會方式，展現成果；包括立委許淑華、南投市長宋懷琳，縣議員賴燕雪、張嘉哲、洪浩原、曾振炎等人都出席。

水里鄉的種子生活藝術班學員，在現場教民眾製作螞蟻工藝，將無患子、棕櫚和鉛線綁在一起，就變成逗趣的螞蟻，陳正昇、許淑華和教育處長陸正威也共襄盛舉，提倡活到老、學到老的終身學習。

陳正昇表示，高手在民間，不是沒有道理，因為社大的老師學有專精，都是各領域的達人，吸引民眾學習，因此，每年社大招生學員超過4000人，比一般大學招生人數還多，南投社區大學辦得有聲有色，相當成功，他代表縣長林明溱，感謝各相關單位的努力。

南投社區大學在921大地震後成立，後來改制為水沙連、濁水溪及貓羅溪3所社大，課程涵蓋產業學習、手工藝、攝影、舞蹈、語言、書法等，還推出APP供學員查詢課程及報名，多元而豐富且不斷創新，也帶動學習熱潮。

(中時 )