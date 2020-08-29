台南市長黃偉哲（著米黃夾克者）29日化身「台南隊長」振興消費。（李宜杰攝）

台南市長黃偉哲29日化身「台南隊長」赴成大會館前參加「振興消費來台南，COSPLAY蝦拚同樂會」活動，他表示，目前「台南好禮月月抽」活動已登錄超過15億元，只要再登錄5.8億元達20.8億元，市府將兌現承諾，加碼再抽出1棟房子，歡迎民眾來台南振興消費。

黃偉哲今日化身「台南隊長」並手持「台南振興盾牌」一同與台南應用科技大學COSPLAY同好研習社成員揭開活動序幕，本次活動邀請知名COSER狂間、Mr. G ＆ Ms.吂盛裝出席擔任評審，冠軍可獲得2萬元獎金，參賽的Coser各個充分發揮創意及巧思，裝扮成許多知名動漫、布袋戲、電影中之熱門角色，吸睛度十足，吸引大批民眾及動漫迷前來共襄盛舉。

經發局長陳凱凌說，即日起至9月4日中午12時止，只要於「台南經濟情報讚 」粉絲專頁及「活動指定貼文」按讚，於留言處上傳當日活動現場拍攝的COSER照片並TAG2位好友，9月8日將隨機抽出最大獎Switch1台及百貨禮券1000元，留言最多讚數者再加碼可獲得無線藍芽耳機，歡迎民眾共襄盛舉。

成大商圈說，配合振興三倍券活動，商圈加碼推出「GO激車振興消費活動」給消費者，10月31日前凡於成大商圈指定店家消費滿200元，即可獲得刮刮卡1張，獎項有電動機車、筆記型電腦等3C大禮，總獎項超過30萬元。

(中時 )