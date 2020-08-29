政府宣布明年元旦起擴大開放美國豬、牛肉進口，引發農民及民眾憂慮，後續效應有待觀察，農委會、南市府農業局29日舉行「進口美國瘦肉精豬肉座談會」，邀請南市養豬協進會成員參與討論，理事長曾勝誠提出「紅標」、「綠標」雙色包裝分類方式，也有人建議標示不實應重罰，農委會副主委黃金城表示，會將業者意見帶回參考。

座談會由台南市養豬協進會邀集理監事幹部參與，包括農委會副主委黃金城、立法委員郭國文與賴惠員、以及市議員陳秋宏都出席與業者互動。

農委會副主委黃金城表示，開放美豬、美牛進口同時，農委會也啟動因應措施，包括成立平衡基金，只要豬隻拍賣價格在每公斤65元以下時，就啟動基金補助農民，另外將全面實行豬隻死亡保險，從現在的78％提高到100％。

另外政府也補助一半費用，協助業者更新設備，由開放式改為密閉、水簾式豬舍；以及進口豬肉全面強制標示、強制國軍膳勤、中小學營養午餐使用國產肉品；推出獎勵措施鼓勵加工廠使用國產豬肉等。

南市養豬協進會理事長曾勝誠建議採用雙標制，以顏色區隔，例如綠色代表台灣豬肉，紅色代表進口豬肉；另外豬隻拍賣價格在每公斤70元以下就啟動基金補助，另外也請政府協助解決廢水處理費、仔豬育成率等。

業者顏瑞進則要求衛福部強制標示，以免進口美豬流入加工品市場；業者張志成則認為若進口豬肉在萊克多巴胺上標示不實，應比照畜牧廢水最高罰則600萬元開罰，也請中央協助設置化製場、堆肥場等設施，處理斃死豬隻及事業廢棄物問題。

(中時 )