「凹嗚凹嗚狼人殺」粉絲見面會吸引2000多位粉絲爭睹偶像風采。（八大提供）

八大「娛樂百分百」今（29日）在台中麗寶樂園舉辦「凹嗚凹嗚狼人殺」粉絲見面會，主持群黃偉晉、邱鋒澤、陳零九與狼人殺偶像婁峻碩、賴晏駒、凱希、紀卜心合體出席，吸引超過2000位粉絲夾道歡迎，尖叫聲響徹樂園，更有數百位名粉絲在早上4點就在現場等候，場面相當盛大。

狼人殺偶像們在出發前難掩興奮心情，黃偉晉穿搭被虧像要去打籃球，搞笑替今天的組合取團名為「78堅情」，陳零九開玩笑說：「因為今天兩位女搭檔比較小隻，也可以說加起來大約等於一個人啦。」

「凹嗚凹嗚狼人殺」粉絲見面會授權周邊商品販賣區，包括限量版狼人殺潮T、冰淇淋、襪子、毛巾、卡套，出現報復性消費排隊人潮，現場商品瞬間被粉絲秒殺買光光；活動線上直播短時間更湧進破萬人同時在線觀看，狼人殺偶像魅力不容小覷。首次參與狼人殺見面會的凱希驚喜表示：「沒想到『凹嗚狼人殺』見面會可以有這麼大的場面，真的太強大了！」黃偉晉也開心表示：「今天的粉絲感覺更熱情了，超棒的！」

另外，粉絲互動時間，眾人也卯足全力滿足粉絲！遇到輸掉遊戲的粉絲，狼人殺偶像們便會搞笑的找理由替他們爭取機會，最後婁峻碩、陳零九更是直接將機會讓給粉絲，粉絲福利時間，還加碼將對方新娘抱抱起，man爆的舉動也讓現場粉絲尖叫不斷。眾人最後齊唱〈天黑請閉眼〉，數千粉絲齊唱感動主持群。對於今天活動，邱鋒澤逗趣表示：「今年的目標是我要跟我的CP陳零九獲得『凹嗚狼人殺』年度總冠軍。」陳零九聽後滿意大喊：「凍蒜！」甚至動員所有粉絲齊喊，見面會一秒像到選舉會場，相當搞笑。

(中時 )