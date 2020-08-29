到了農曆七月，「鬼門開」、「中元節」一詞總能自動浮現在民眾腦海中，但鬼月以及中元節的由來，你真的知道嗎？社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙博士指出，民間流傳有很多種說法，有些其實是錯誤訊息，有關鬼月一詞，早在中國歷史中是沒有文獻記載的，更確切來說，我們所知的「鬼月」可以說只是現代才出現的流行說法。楊登嵙博士特地向《中時新聞網》整理出鬼月及中元節的來龍去脈，在這感謝亡者的月份中，更隱含著慎終追遠的偉大精神。

※「鬼月」的由來

農曆七月鬼門開，民間常稱作「鬼月」，佛教團體習慣稱「吉祥月」或「孝道月」。近年網路上流傳「鬼月」由來，是因為農曆七月為大吉月份，明太祖朱元璋為了霸佔農曆七月，故以謠言混淆視聽，但實際上這是沒有根據的說法。因為網路謠言引用民間堪輿術語「古來七月天子葬」，翻譯為天子都在農曆七月下葬，因此七月大吉。但此「七月」指的是七個月，而非農曆七月（見《禮記·王制篇》），其中提到天子七天之後出殯，七個月之後下葬，可以證明「七月而葬」並非指農曆七月。

至於為什麼遺體要放七個月？因為皇帝駕崩之後，其屍體需加工處理，連同太子與全國服喪哀悼期，前後總共陳放七個月，才將棺槨移入陵墓；當然也是讓遠在外地的親戚和外國使節能夠有充足時間前來弔唁。

中國傳統文獻對於農曆七月又稱「巧月」或「瓜月」，並無所謂「鬼月」說法，東漢《四民月令》、南北朝《荊楚歲時記》一直到清代以前《萬有曆書》等重要日（曆）書都沒記載，便可知道中國並無此習俗。深受中國文化影響的韓國《東國歲時記》也不見相關紀錄，積極漢化的日本也沒有「鬼月」記載。由此可知中國文化中並無「鬼月」，而「鬼門開」很可能是臺灣與中國東南沿海的漢人社會才有的觀念，演變成今日華人的共同習俗。

臺灣的「鬼月」概念是因為臺灣移民社會死傷甚多，例如：漳泉械鬥、原漢對立、抗荷、抗清、抗日等移民問題，造成很多「大眾爺」、「萬善公」、「有應公」、「百姓爺」、「義民廟」等無主祭祠。為了安撫孤魂、化解仇恨、慈善積德，臺灣在清代晚期開始形成普渡死難者的大型祭祀活動。日治前期的臺灣舊慣調查中，將農曆七月稱為「鬼月」，也並不普遍。因此由歷史證據可知「鬼月」其實是現代產物，只有這幾十年來流行此說法。

※「中元節」的由來

「中元節」源自於道教對天官「堯」、地官「舜」、水官「禹」的三官大帝信仰，其中地官「舜」的生日就是「中元節」。但「中元節」在兩漢以前並無明確的節日概念，而是在佛教傳入後，道教受佛教影響，將「中元節」也賦予了地官大帝生日的說法。

佛祖鑑於目蓮救母之事，要求佛門弟子盡心行孝，做「盂蘭盆」施佛及僧，以報父母恩情。民間傳說：唐太宗於臥病期間，曾在病危時魂遊地獄，見到生活在地獄裡的眾多冤魂紛紛向他訴說苦狀；當唐太宗還陽病癒後，通令全國人民，準備三牲及金銀紙錢，以路祭方式，祭拜孤魂野鬼，並定名為「盂蘭盆盛會」。祭祀風氣受到佛教「盂蘭盆」概念的影響，也因梁武帝崇佛，因此官方盛大舉辦「盂蘭盆」法會以救渡餓鬼飢苦倒懸。民間則上行下效，結合儒家孝親觀念，藉以迴向功德以報先人之恩。之後民間將佛、道教信仰結合，集中普渡於中元節的習慣，從宋代大為流行，這跟明太祖一點關係都沒有，況且明太祖信的是道教，對於佛教並不重視，只是民俗流行中元節的宗教活動，既隨順民意又避免動亂，沒有壓抑或是助長的必要。

古代官方與民間對於「中元節」的重視，不僅是祭祀先祖，普度遊魂與軍殤，還有慶祝秋收的意思；因此節慶的熱鬧氣氛便由七夕一直延續，直到「中元節」當天才結束。後人將鬼節逐漸演變成三天、七天、十五天，時至今日的整個月規模，這也是可以想見的發展。宋代《東京夢華錄》中記載的中元節盛況，農曆七月稱作「鬼月」的正向影響，在於救渡鬼道眾生的慈悲心，並且懂得慎終追遠的感恩之情，及諸惡莫作的因果概念，有其深遠的教化意義。

※中元普渡的意義

冥界其實和陽界一樣，人要休假，鬼也要放假，農曆七月普渡不僅僅是傳承也是渡化自己的好時機，渡化冤親債主也適渡化自己，在這個天地人靈齊聚的日子裡，我們用莊重誠心的心態去看待。

中元普渡除了祭祀孤魂野鬼，當然也蘊藏著子孫慎終追遠祭祖的情懷。因此在建醮以祭祀孤魂野鬼之餘，同時也是在教育後生晚輩孝親精神，祖先遺德，先民精神，後世子女當效法之，懂得慎終追遠的感恩之情，以及諸惡莫作的因果概念，有其深遠的教化意義。一盞盞燈火，是人間溫馨關懷的情意，一盞盞亮光，照亮著每個人的眼，每個人的心。天地有情，人間有愛，平實而善良的人們，敬畏天地，慎終追遠，一顆溫柔的心，關懷古往今來，關懷有形、無形的生靈。儀式結束了，但是精神隨著子孫一代一代傳承下來。

(中時新聞網)