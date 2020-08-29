機車被自動倒車的汽車撞倒。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮宋姓女子28日發現停在住家店面騎樓的機車倒地，她調監視器畫面卻看見驚悚一幕，無人駕駛的汽車竟從對面郵局「倒退嚕」約30公尺，滑向她的店鋪，她將畫面PO網引起網友聯想「該不會與鬼月有關」。警方表示，該路段雖目視平緩，其實仍有高低差，不過此案因無駕駛行為，屬於意外，非交通事故。

宋姓女子在地方臉書社團「竹南大小事」PO出監視器影片，內容指出「7月份的關係嗎？倒車用無人駕駛模式找機車kiss，車主再不理不睬的把他的愛車開走，機車好無辜唷！」。宋女表示，看監視器畫面原以為肇事駕駛會從車內出來，沒想到是竟是從外頭走來，從容的上車後就離去，行為很奇怪。

竹南警方表示，屋主後來有拿影響到竹南派出所給員警看，但也說因為沒有損失，就不用警方處理，且依據交通法規，事故當時為「無駕駛行為」，因此應屬於意外，並非交通事故，不過機車車主若要追究，該名肇事車主仍應負起民事賠償責任。

警方表示，事發路段看是平緩，但仍有些為高低差，汽車停放在地勢較高的郵局前，但以為道路平緩可能僅打N檔、未拉手剎車就下車，呼籲汽車駕駛，車輛停放應打入P檔，並拉好手剎車，以免發生類似意外。

(中時 )