牽罟活動吸引超過150名民眾參與。（陳淑娥攝）

台中大安區漁民發展協會於大安濱海樂園旁舉辦牽罟活動，吸引超過150名民眾參與，台中市議員、同時也是協會總幹事施志昌表示，牽罟是傳統就存在的「共享經濟」，希望藉由這種大型活動吸引更多人到大安來遊玩。

大安漁民發展協會理事長陳文全表示，牽罟早年在西部沿海常見捕魚方式，過去在資源缺乏年代，沒有漁船與大型網具，牽罟因設備簡單，通常是由整個村落民眾一起購買，每年漁期大家一起牽罟，也成為過去漁村重要的漁業活動。

近年由於漁業發展，導致牽罟已成為傳統文化活動。在漁民的號召下，村落民眾會放下手邊工作一起牽罟，而今透過本次活動，希望重現當年牽罟文化景象。

施志昌表示，牽罟是古人智慧的傳承，在過去資源缺乏下，集合眾人之力的捕魚方式，也是傳統「共享經濟」的概念。牽罟的活動已經連續舉辦三年，除了傳承傳統文化，更重要的是傳達海線共享與團結概念，並希望藉由這種大型活動吸引更多人到大安來。

施志昌說，今年大安濱海樂園也由「向海那漾」承接經營豪華露營區，經營單位已經在規劃未來將牽罟納入露營的套裝行程，往後到大安濱海樂園，將可以享有更多豐富的精彩體驗。

此外，在牽罟活動開始前也先進行淨灘，大家協助清出20袋垃圾，施志昌也呼籲，希望每一位到大安濱海樂園戲水的遊客，都能將垃圾帶走，給大家一個乾淨的戲水環境。

(中時 )